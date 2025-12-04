Жители Артема рассказали депутату о проблемах в ЖКХ

Встречи с жителями проходят на регулярной основе. Ранее Игорь Чемерис провел прием в микрорайоне «Двойка», где основная часть вопросов также касалась транспортной доступности. Граждане просили восстановить маршрут 101 «Артем — Владивосток», а также указали на серьезные задержки автобусов 9 м и 112. Также жалобы касались загромождения микрорайона автомобилями туристов, недостатка освещения и необходимости установки более вместительных урн на остановках.