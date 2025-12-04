Жители Артема рассказали депутату о проблемах в ЖКХ

Главной темой обсуждения стала неудовлетворительная работа канализационной системы. По словам жителей, в ряде домов необходима тщательная промывка труб, а также прочистка канализационных колодцев. Кроме того, граждане пожаловались на ненадлежащую работу ряда управляющих компаний, что усугубляет коммунальные проблемы.
Жители также выразили обеспокоенность нестабильной работой автобусного маршрута № 8. Транспорт нередко отклоняется от расписания и уходит раньше установленного времени. Пассажиры предложили рассмотреть возможность введения единого проездного, который позволил бы значительно сократить расходы на поездки в Артем.
Игорь Чемерис подчеркнул, что все озвученные вопросы будут тщательно проработаны совместно со специалистами профильных муниципальных и краевых ведомств. «Каждое обращение будет взято в работу до получения оптимального решения», — отметил депутат.
Встречи с жителями проходят на регулярной основе. Ранее Игорь Чемерис провел прием в микрорайоне «Двойка», где основная часть вопросов также касалась транспортной доступности. Граждане просили восстановить маршрут 101 «Артем — Владивосток», а также указали на серьезные задержки автобусов 9 м и 112. Также жалобы касались загромождения микрорайона автомобилями туристов, недостатка освещения и необходимости установки более вместительных урн на остановках.
Общественные приемные депутата работают в микрорайонах «Двойка» и шахта «Амурская», а также в поселках Трудовое, Угловое, Заводской, в Артеме и селах Кролевцы и Ясное.