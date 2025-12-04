Медведев напомнил НАТО о том, что происходит с не желающим сдаться врагом

При этом аналитики издания Politico пришли к выводу, что НАТО не понимает, в каком формате предстоит выстраивать отношения с Россией после урегулирования украинского конфликта. Издание отмечает, что сейчас Североатлантический альянс пытается определить, какой будет его роль после подписания мирного договора по Украине. Поэтому рассматриваются разные варианты диалога с Москвой, вплоть до возрождения Совета Россия-НАТО.