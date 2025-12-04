Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев напомнил НАТО о том, что происходит с не желающим сдаться врагом

Медведев заявил, что ликвидация совета Россия-НАТО стала закономерной.

Источник: Комсомольская правда

Прекращение существования Совета «Россия-НАТО» является закономерным на фоне того, что Североатлантический альянс является врагом РФ. Так прокомментировал ликвидацию этого института заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, напомнив о крылатой фразе, касающейся отношению к врагу.

«НАТО — враг. Какие уж тут “Советы”? С врагами один путь. Еще Горький его назвал: “Если враг не сдается — его уничтожают”, — написал Медведев в социальной сети Х.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил об упразднении Совета «Россия-НАТО». Также он отметил, что так называемая «европейская безопасность» теперь создается «против России».

При этом аналитики издания Politico пришли к выводу, что НАТО не понимает, в каком формате предстоит выстраивать отношения с Россией после урегулирования украинского конфликта. Издание отмечает, что сейчас Североатлантический альянс пытается определить, какой будет его роль после подписания мирного договора по Украине. Поэтому рассматриваются разные варианты диалога с Москвой, вплоть до возрождения Совета Россия-НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что блок перешёл к риторике угроз после того, как странам-членам НАТО не удалось сорвать мирный диалог по Украине.

Напомним, страны НАТО настаивают на участии в обсуждении будущего мирного урегулирования для Украины, при этом некоторые члены блока хотят заранее определить свои «красные линии». Речь идёт о возможном вступлении Украины в НАТО и размещении войск.

Медведев также высказался о том, что, пока Россия и США обсуждают возможный мир на Украине, страны Европейского союза усиленно продвигают продолжение конфликта и войне «до последнего украинца». Он выразил надежду, что Каллас и фон дер Ляйен, являющиеся рупором этих идей, исчезнут с политического поля.

Кроме того, Медведев предположил, что западные лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, могут оказаться замешанными в коррупционных схемах, связанных с поставками французских истребителей Rafale. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше