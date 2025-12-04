Дудаков: Трамп пытается завершить конфликт на Украине до Рождества

«В ближайшее время администрация Трампа постарается сделать еще какие-то шаги в рамках переговорного трека, потому что они бы хотели до конца года — до Рождества — продвинуться в этом вопросе. Время поджимает, впереди 2026 год, там уже будет вовсю идти предвыборная кампания в Конгресс. Нужно будет внутренними вопросами заниматься и на внешнюю политику будет меньше сил и меньше времени. Сейчас Трамп постарается хотя бы в каком-то виде согласовать рамочное соглашение. Поэтому, вероятно, мы увидим, что американцы будут свою позицию подстраивать под нашу», — пояснил эксперт.