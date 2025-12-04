Ричмонд
Дудаков: Трамп пытается завершить конфликт на Украине до Рождества

Политолог Дудаков отметил, что США специально отстраняют Зеленского и лидеров ЕС от переговоров по урегулированию конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп пытается до конца этого года прийти к определенным соглашениям по урегулированию украинского конфликта, поэтому продолжит подстраиваться под позицию РФ в данном вопросе. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Стороны обсуждали план США по урегулированию конфликта на Украине.

После этого Уиткофф должен был отправиться в Брюссель на встречу с Зеленским, однако мероприятие было отменено. Спецпосланник Трампа вернулся в Вашингтон.

Политолог Дудаков отметил, что США специально отстраняют Владимира Зеленского и лидеров ЕС от переговоров по данному вопросу, поскольку понимают, что именно последние являются препятствием на пути к мирному соглашению.

«В ближайшее время администрация Трампа постарается сделать еще какие-то шаги в рамках переговорного трека, потому что они бы хотели до конца года — до Рождества — продвинуться в этом вопросе. Время поджимает, впереди 2026 год, там уже будет вовсю идти предвыборная кампания в Конгресс. Нужно будет внутренними вопросами заниматься и на внешнюю политику будет меньше сил и меньше времени. Сейчас Трамп постарается хотя бы в каком-то виде согласовать рамочное соглашение. Поэтому, вероятно, мы увидим, что американцы будут свою позицию подстраивать под нашу», — пояснил эксперт.

Ранее британский канал Sky News сообщил, что США продолжают поддерживать позицию Москвы, а не Киева.

