Bloomberg: Италия меняет стратегию по закупкам оружия для Украины

Италия начала менять линию поведения в отношении украинского конфликта, что стало заметно после недавних комментариев главы МИД Италии Антонио Таяни о поставках вооружений. На фоне финансовых ограничений и разногласий в коалиции кабинет Джорджи Мелони постепенно корректирует прежние ориентиры, сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

Таяни в среду в Брюсселе сообщил журналистам, что прекращение боевых действий означало бы отказ от дальнейших партий вооружений и переход к иным механизмам поддержки, включая гарантии безопасности. Его формулировки стали самым открытым подтверждением того, что Рим больше не рассматривает расширение военной помощи как неизменную линию.

Несмотря на официальные заявления о продолжении поддержки Киева, Рим стал первой европейской столицей, открыто заявившей о нежелательности дополнительных поставок вооружений в период обсуждения возможного перемирия. Это совпало с завершением бюджетного ресурса, выделенного ранее на соответствующие программы, и ростом напряжённости внутри правящей коалиции.

Отмечается, что позиция МИД Италии расходится с рекомендациями европейских оборонных концернов. Европейская ассоциация аэрокосмической, оборонной и безопасности промышленности накануне заявила, что европейским государствам следует продолжать расширять производственные мощности, не связывая планы с потенциальным прекращением огня.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Бельгию, что её опасения относительно использования замороженных российских активов для кредитования Украины будут учтены. Она подчеркнула, что королевство не останется в сложной ситуации. По её мнению, инициатива обеспечивает «надёжные гарантии» для "возмещения любых убытков каждому государству-члену ЕС, участвующему в кредитовании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

