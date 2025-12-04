Bloomberg: Италия меняет стратегию по закупкам оружия для Украины

Таяни в среду в Брюсселе сообщил журналистам, что прекращение боевых действий означало бы отказ от дальнейших партий вооружений и переход к иным механизмам поддержки, включая гарантии безопасности. Его формулировки стали самым открытым подтверждением того, что Рим больше не рассматривает расширение военной помощи как неизменную линию.