Bloomberg: Италия после колебаний поменяла стратегию по Украине

Слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о закупках оружия для Украины, по оценке Bloomberg, свидетельствуют о том, что правительство Джорджи Мелони скорректировало свою линию по украинскому вопросу. На такой шаг, как утверждает издание, повлияли нехватка средств и усиливающиеся разногласия внутри правящей коалиции.
Таяни заявил, что для Италии участие в программе НАТО по закупке американского вооружения для Украины сейчас считается преждевременным, учитывая продолжающиеся переговоры о мире.
«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — отметил он.
Как известно, после «периода сомнений» в октябре Рим всё же заявил о готовности присоединиться к программе Priority Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой США передают странам НАТО вооружение для последующей отправки Киеву.
Текущие заявления Таяни, по данным Bloomberg, идут вразрез с позицией ведущего оборонного лобби Европы и Европейской ассоциации авиационно-космической и оборонной промышленности. Эти структуры настаивают, что континент должен продолжать увеличивать производство вооружений, даже если появится шанс на прекращение огня.
Напомним, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, главы МИД стран-членов НАТО даже не стремятся достичь какого-либо соглашения в вопросе поставке Украины средств ПВО. В первую очередь, пока планируется лишь обдумать, что еще можно сделать.