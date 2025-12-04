Bloomberg: Италия после колебаний поменяла стратегию по Украине

Слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о закупках оружия для Украины, по оценке Bloomberg, свидетельствуют о том, что правительство Джорджи Мелони скорректировало свою линию по украинскому вопросу. На такой шаг, как утверждает издание, повлияли нехватка средств и усиливающиеся разногласия внутри правящей коалиции.