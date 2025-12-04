Ричмонд
В Пентагоне провели первую в истории церемонию зажжения елки

Мероприятие теперь планируют проводить ежегодно.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны США Пит Хегсет провёл первую официальную церемонию зажжения рождественской ели в здании Пентагона. Мероприятие транслировалось ведомством и стало стартом праздничных мероприятий, которые теперь планируют проводить ежегодно.

Хегсет отметил, что Пентагон впервые устанавливает постоянную рождественскую ель во внутреннем дворе и подчёркнул символичность объединения сотрудников в преддверии зимних праздников.

К праздничному моменту министр привлёк свою восьмилетнюю дочь, которая вместе с ним включила огни на ёлке. На церемонии присутствовали также его супруга Дженнифер и другие дети.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп взяла на себя роль организатора проекта по украшению Белого дома к Рождеству. В рамках этой инициативы было приобретено более 200 метров гирлянд и 7,5 тысяч метров праздничных лент.

