Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что участникам СВО дали право на второе бесплатное профобразование

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий образовательные возможности для участников спецоперации.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий образовательные возможности для участников спецоперации. Документ даёт им право получить второе среднее профессиональное образование бесплатно — по новой специальности или направлению подготовки.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вопрос переобучения и трудоустройства вернувшихся домой военнослужащих является одним из ключевых. В пояснительной записке отмечается, что многие участники СВО имеют рабочие специальности и после службы нуждаются в переквалификации.

Сейчас законодательство позволяет гражданину бесплатно получить СПО только один раз. Новый закон делает исключение для участников спецоперации. Инициатива, как утверждают её авторы, должна повысить уровень занятости, поддержать профессиональное развитие и помочь закрыть кадровый дефицит в ряде сфер.

Ранее, в сентябре, нижняя палата парламента одобрила в первом чтении другой законопроект — о льготном поступлении в вузы для приемных детей участников спецоперации. Документ предусматривает выделение бюджетных мест в рамках специальной квоты.

Читайте также: Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге.