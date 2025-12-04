Выяснилось, что участникам СВО дали право на второе бесплатное профобразование

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий образовательные возможности для участников спецоперации. Документ даёт им право получить второе среднее профессиональное образование бесплатно — по новой специальности или направлению подготовки.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, вопрос переобучения и трудоустройства вернувшихся домой военнослужащих является одним из ключевых. В пояснительной записке отмечается, что многие участники СВО имеют рабочие специальности и после службы нуждаются в переквалификации.
Сейчас законодательство позволяет гражданину бесплатно получить СПО только один раз. Новый закон делает исключение для участников спецоперации. Инициатива, как утверждают её авторы, должна повысить уровень занятости, поддержать профессиональное развитие и помочь закрыть кадровый дефицит в ряде сфер.
Ранее, в сентябре, нижняя палата парламента одобрила в первом чтении другой законопроект — о льготном поступлении в вузы для приемных детей участников спецоперации. Документ предусматривает выделение бюджетных мест в рамках специальной квоты.
