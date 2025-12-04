Выяснилось, что участникам СВО дали право на второе бесплатное профобразование

Сейчас законодательство позволяет гражданину бесплатно получить СПО только один раз. Новый закон делает исключение для участников спецоперации. Инициатива, как утверждают её авторы, должна повысить уровень занятости, поддержать профессиональное развитие и помочь закрыть кадровый дефицит в ряде сфер.