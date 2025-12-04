Ранее сообщалось, что Европейский союз может столкнуться с периодом глубокой и опасной нестабильности в ближайшие годы. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, комментируя роль Брюсселя в урегулировании украинского конфликта. По словам политика, ЕС рискует быть отодвинутым от переговорного процесса и получить уже готовый результат российско-американских договорённостей. Он отметил, что отсутствие участия в ключевых дискуссиях ставит под угрозу будущее Евросоюза и может изменить конфигурацию трансатлантических отношений, включая взаимодействие внутри НАТО.