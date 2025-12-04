Раскрыто, как Евросоюз оценивает своё участие в мирных предложениях по Украине

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что американский вариант может лечь в основу будущих договорённостей, однако каждый пункт требует детальной проработки. Он отметил, что ситуация на фронте для России «в целом комфортна» и способствует достижению целей спецоперации, но при этом Москва остаётся открытой для переговоров.