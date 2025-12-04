«Ну, не сложное желание»: Путин пообещал исполнить мечту 5-летнего мальчика на Новый год

Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной новогодней акции «Ёлка желаний». Во время мероприятия глава государства удивился, когда вытянул шар с пожеланием пятилетнего Тимура из Ханты Мансийского автономного округа.
Оказалось, что мальчик мечтал попробовать себя в роли инспектора дорожно патрульной службы. Узнав об этом, президент с улыбкой отметил, что просьба совсем несложная, и заверил, что она обязательно будет исполнена.
«Давайте вот… Мечтаю попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Господи! Ну… не сложное желание», — прокомментировал записку российский лидер с улыбкой.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году президент, как и во все предыдущие годы существования проекта, выполнит три желания детей в рамках программы «Ёлка желаний».
Известно, что 3 декабря Путин посетил московский форум «Мы вместе». В ходе мероприятия он выступил перед участниками, пообщался с волонтёрами и присоединился к акции, выбрав несколько шаров с детскими мечтами.
Во время визита глава государства также подчеркнул значимость волонтёрского движения. Он отметил, что людей, занимающихся добровольчеством, объединяет искреннее стремление помогать другим, и эта ценность актуальна во всём мире.
В прошлом году в рамках акции президент исполнил мечту школьницы Арины Порхал из Донецкой Народной Республики. Девочка смогла посетить Санкт Петербург. 7 января Путин лично позвонил Арине, чтобы узнать, как прошла её поездка. Она рассказала, что посмотрела «Щелкунчика», побывала на ледовом шоу, посетила Царское Село и увидела Мариинский дворец.
Напомним, что в этом году россиян ожидают самые длинные новогодние праздники за последние двенадцать лет. В Госдуме уточнили точное количество выходных и сообщили, что первый рабочий день после каникул придётся на 12 января.
Многие жители страны предпочитают использовать продолжительные выходные как дополнительный отпуск и планируют поездки. Активное бронирование билетов и жилья приводит к заметному росту цен на транспорт и проживание в популярных туристических направлениях.