Менее 50% стран проголосовали за резолюцию ГА ООН по детям с Украины

Российская сторона отметила, что в документе ничего не сказано о тысячах украинских детей, оказавшихся в Европе. Она привела данные Европейской комиссии за 2022 год, согласно которым там находились более 23 тысяч несовершеннолетних без сопровождения или разлучённых с семьями.