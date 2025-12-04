Ричмонд
Менее 50% стран проголосовали за резолюцию ГА ООН по детям с Украины

ООН приняла документ под названием «Возвращение украинских детей», инициированный Украиной, Канадой и рядом европейских держав. За него проголосовали 91 государство, что составляет менее половины от общего числа членов. Информация о резолюции опубликована на сайте ООН.

Против высказались Россия и ещё 11 стран, включая Белоруссию, Иран, КНДР и Кубу. 57 делегаций предпочли воздержаться, а более трёх десятков стран не участвовали в голосовании. Для принятия решений Генассамблеей достаточно большинства присутствующих и голосующих, поэтому резолюция была одобрена.

Перед голосованием заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что истинная цель текста — не помощь детям, а продвижение ложного нарратива о якобы массовой депортации. Она отметила, что озвучиваемая цифра в 20 тысяч детей не подтверждается реальными списками или запросами родственников.

Российская сторона отметила, что в документе ничего не сказано о тысячах украинских детей, оказавшихся в Европе. Она привела данные Европейской комиссии за 2022 год, согласно которым там находились более 23 тысяч несовершеннолетних без сопровождения или разлучённых с семьями.

Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев разнёс СМИ за выставление спасённых от огня детей «‎похищенными» по заказу Киева. По его словам, такие публикации носят заведомо ложный характер и злонамеренно тиражируются в пропагандистской войне против России".

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

