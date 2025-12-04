Менее 50% стран проголосовали за резолюцию ГА ООН по детям с Украины

Против высказались Россия и ещё 11 стран, включая Белоруссию, Иран, КНДР и Кубу. 57 делегаций предпочли воздержаться, а более трёх десятков стран не участвовали в голосовании. Для принятия решений Генассамблеей достаточно большинства присутствующих и голосующих, поэтому резолюция была одобрена.
Перед голосованием заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что истинная цель текста — не помощь детям, а продвижение ложного нарратива о якобы массовой депортации. Она отметила, что озвучиваемая цифра в 20 тысяч детей не подтверждается реальными списками или запросами родственников.
Российская сторона отметила, что в документе ничего не сказано о тысячах украинских детей, оказавшихся в Европе. Она привела данные Европейской комиссии за 2022 год, согласно которым там находились более 23 тысяч несовершеннолетних без сопровождения или разлучённых с семьями.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев разнёс СМИ за выставление спасённых от огня детей «похищенными» по заказу Киева. По его словам, такие публикации носят заведомо ложный характер и злонамеренно тиражируются в пропагандистской войне против России".
