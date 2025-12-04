Губернатор Пенсильвании обвинил Харрис во лжи в её мемуарах

Отвечая на вопрос журналистов, Шапиро подчеркнул, что изложенные в книге события и оценки, касающиеся его стремления влиять на принятие решений, он считает полностью вымышленными. По его словам, подобные пассажи выглядят как попытка автора улучшить собственный имидж и повысить интерес к изданию.