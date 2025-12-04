Губернатор Пенсильвании обвинил Харрис во лжи в её мемуарах

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро резко раскритиковал содержимое новой книги Камалы Харрис, заявив, что описанные ею эпизоды их общения не соответствуют действительности. Поводом стала публикация мемуаров, в которых бывший кандидат в президенты рассказывает о встрече с ним.
Отвечая на вопрос журналистов, Шапиро подчеркнул, что изложенные в книге события и оценки, касающиеся его стремления влиять на принятие решений, он считает полностью вымышленными. По его словам, подобные пассажи выглядят как попытка автора улучшить собственный имидж и повысить интерес к изданию.
Тем временем сама Харрис продолжает тур в поддержку своей книги. Однако её мероприятия неоднократно сопровождались негативной реакцией со стороны публики, в том числе из-за недовольства политикой администрации Джо Байдена на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести тест на IQ для бывшего главы государства Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис.