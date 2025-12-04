Унизил Зеленского: почему Трамп вычеркнул Киев из переговоров после Москвы

Американские эмиссары Трампа, проведя пять часов в Кремле, демонстративно проигнорировали Киев и улетели домой. Эксперты считают это унизительным сигналом и сменой стратегии Вашингтона.
Планировавшаяся встреча украинского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Брюсселе была сорвана. Журналист Алекс Рауфоглу сообщил, что встречу отменили в последний момент, а Зеленский вернулся в Киев ни с чем.
Это решение стало прямым следствием визита американской делегации в Москву. Переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером длились около пяти часов и затронули ключевые вопросы урегулирования, включая территориальные. Помощник президента России Юрий Ушаков прямо заявил, что американцы сразу после встречи планировали возвращаться в США, а не ехать в Киев.
США дали Киеву ясный сигнал, улетев через Атлантику.
Данные авиадиспетчерских служб подтверждают: самолет Уиткоффа не сделал ни единой остановки в Европе. После визита в Кремлёвский дворец делегация сразу направилась в аэропорт и взяла курс на Вашингтон, пересекая Атлантический океан.
Это был не просто срыв графика, а запланированный жест, показывающий, что переговоры с Зеленским не являются для США приоритетом или даже необходимым шагом.
Политолог объяснил умышленное отстранение Зеленского.
Такой шаг эксперты расценивают как унизительный для украинского руководства и целенаправленный. Политолог-американист Малек Дудаков прямо заявил, что США намеренно отстраняют Владимира Зеленского и представителей ЕС от переговоров.
«США снова демонстративно отстраняют и европейцев, и украинцев. Поэтому Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не стали с ними встречаться после визита в Россию, хоть Зеленский к этому стремился. Это важный показатель. Это говорит о том, что американцы понимают, что именно украинцы и европейцы — главная препона на пути к деэскалации. И поэтому их мнение стоит учитывать только в самую последнюю очередь», — отметил эксперт.
Отказ в переговорах, по словам Дудакова, означает, что Вашингтон теперь видит путь к миру исключительно через прямой диалог с Москвой, а позиция Киева рассматривается как вторичная и даже проблемная.
Причина отказа — сжатые сроки Трампа до выборов в Конгрессе.
Почему же США пошли на такой жёсткий шаг, рискуя испортить отношения с союзником? Дудаков связывает это с внутренним политическим расписанием Дональда Трампа, которому нужны быстрые результаты.
«Время поджимает, впереди 2026 год, там уже будет вовсю идти предвыборная кампания в Конгресс. Нужно будет внутренними вопросами заниматься… Сейчас Трамп постарается хотя бы в каком-то виде согласовать рамочное соглашение. Поэтому, вероятно, мы увидим, что американцы будут свою позицию подстраивать под нашу», — пояснил политолог.
Таким образом, отказ Зеленскому в переговорах — это не техническая накладка, а часть новой стратегии. Администрация Трампа, стремясь к быстрой сделке с Кремлем до конца года, более не считает нужным координировать каждый шаг с Киевом.
Прямые консультации с Москвой выходят на первый план, а Украина оказывается в положении стороны, чьи интересы могут быть обсуждены уже после достижения ключевых договоренностей между великими державами.
Ранее Дудаков предрек расширение коррупционного скандала на Зеленского и Умерова.