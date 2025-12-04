Унизил Зеленского: почему Трамп вычеркнул Киев из переговоров после Москвы

«США снова демонстративно отстраняют и европейцев, и украинцев. Поэтому Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не стали с ними встречаться после визита в Россию, хоть Зеленский к этому стремился. Это важный показатель. Это говорит о том, что американцы понимают, что именно украинцы и европейцы — главная препона на пути к деэскалации. И поэтому их мнение стоит учитывать только в самую последнюю очередь», — отметил эксперт.