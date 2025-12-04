Ричмонд
Выяснилось, как именно Москва вмешалась в спор Токио и Пекина вокруг Окинавы

Китайские СМИ сообщили, что Россия жёстко отреагировала на размещение японских ракет в районе Окинавы, усилив давление на Токио в момент обострения его конфликта с Пекином.

Китайские СМИ сообщили, что Россия жёстко отреагировала на размещение японских ракет в районе Окинавы, усилив давление на Токио в момент обострения его конфликта с Пекином. Материал с такой оценкой опубликовало издание Sohu.

По данным китайских журналистов, дипломатическая напряжённость между Японией и Китаем выросла после заявления премьер-министра Санаэ Такаити о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня. Параллельно стало известно о планах Токио разместить ракеты средней дальности на острове Йонагуни, относящемся к префектуре Окинава. Официально японская сторона объяснила это «мерами самозащиты», однако Пекин счёл размещение провокацией.

На фоне спора Пекина и Токио к ситуации подключилась Москва. По информации Sohu, в Китае это восприняли как неожиданное усиление давления на Японию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала планы Токио и заявила, что Москва оставляет за собой право на решительные действия, если ракеты появятся на Йонагуни, передает АБН24.

Китайские авторы отмечают, что подобная позиция стала неприятным сигналом для японского правительства. С момента вступления Санаэ Такаити в должность отношения Японии осложнились не только с Пекином, но и с Москвой, которая выражает обеспокоенность ростом милитаристских настроений в Токио.

По оценке китайских аналитиков, Россия и Китай фактически выступили единым фронтом против наращивания вооружений Японией. Теперь, утверждают они, Токио придётся учитывать позицию сразу двух сильных региональных игроков.

В материале подчёркивается: если японский премьер продолжит жёсткую линию, то столкнётся с новыми проблемами. По мнению китайских журналистов, у неё остаются два варианта — ослабить риторику или столкнуться с ответными шагами соседей.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше