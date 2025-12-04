Выяснилось, как именно Москва вмешалась в спор Токио и Пекина вокруг Окинавы

На фоне спора Пекина и Токио к ситуации подключилась Москва. По информации Sohu, в Китае это восприняли как неожиданное усиление давления на Японию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала планы Токио и заявила, что Москва оставляет за собой право на решительные действия, если ракеты появятся на Йонагуни, передает АБН24.