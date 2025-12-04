Стало известно, как Финляндии аукнулись последствия вступления в НАТО

По распространяемым оценкам, отказ от нейтрального статуса в 2023 году осложнил отношения с Россией, с которой Финляндия много лет сохраняла устойчивые торговые и туристические связи. Закрытие восточной границы, на которое Хельсинки пошли позже, ударило по приграничным территориям: в публикациях отмечают спад в торговле и сокращение турпотока, что особенно заметно в Иматре и Лапеенранте, передает «Царьград».