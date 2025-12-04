Ричмонд
СМИ: республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Законодатели-республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку по окончании срока своих полномочий, что создает проблему для лидеров партии, которые стараются удержать свои позиции перед демократами, сообщает газета Hill.

Источник: Reuters

«У республиканцев в палате представителей возникла проблема массового ухода. Более двух десятков законодателей-республиканцев уже объявили о своем решении покинуть свои должности по окончании срока», — пишет издание. Для сравнения, 17 демократов-законодателей заявили об уходе в отставку или поиске новой должности.

Издание отмечает, что число выходов в отставку членов президентской партии исторически возрастало в промежуточные периоды. Сейчас же их число приближаются к уровню 2018 года, когда республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах, и создаёт серьёзные проблемы лидерам Республиканской партии, добавляет газета.