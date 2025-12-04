Омск примет Совет регионов России и Узбекистана

Совет регионов России и Узбекистана может пройти в Омске в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами. Мероприятие проходит в Ташкенте. От Омской области в нём принимает участие губернатор Виталий Хоценко.