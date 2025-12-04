Омск примет Совет регионов России и Узбекистана

Совет регионов России и Узбекистана может пройти в Омске в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами. Мероприятие проходит в Ташкенте. От Омской области в нём принимает участие губернатор Виталий Хоценко.
На встрече с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, глава омского региона представил предложения по развитию промышленной кооперации, транспорта, энергетики и аграрного направления. И предложил провести в Омске Совет регионов России и Узбекистана, заверив в готовности организовать всё на высоком уровне.
Отмечается, что по итогам 2025 года товарооборот между Омской областью и Узбекистаном вырос на 85%, экспорт — в четыре раза. Идёт взаимодействие с Бухарской, Ферганской, Навоийской и Ташкентской областями. Регионы участвует в крупнейших выставках и форумах.