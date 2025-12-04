Прячет от всех: зачем Брижит Макрон пытается прикрыть брюки спереди

«По телу и голосу очевидны признаки сильного и длительного стресса — бегающий взгляд, микродвижения головы, постоянный мониторинг окружения. Тактильная дисрегуляция — несогласованные прикосновения, колебания между отталкиванием и притяжением — как телесный след диссоциации: человек одновременно хочет сократить дистанцию и выйти из контакта. Изменение частоты дыхания на переходах между темами выдаёт работу симпатической нервной системы, когда организм реагирует на отдельные смысловые блоки как на угрозу. Одновременное касание запястий — жест самоудержания, попытка буквальной “сборки” себя в кадре», — детализирует Панкратов наблюдаемые реакции.