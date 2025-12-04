Прячет от всех: зачем Брижит Макрон пытается прикрыть брюки спереди

Супруга президента Франции Брижит Макрон оказывается в центре внимания не только из-за своей общественной деятельности, но и из-за личной реакции на длящийся уже много месяцев скандал.
На последних публичных мероприятиях эксперты отмечают ряд невербальных сигналов, говорящих о сильном стрессе первой леди. Профайлер Руслан Панкратов в эксклюзивном анализе для aif.ru детально разобрал её последние выступления, указав на «тревожное состояние» и «маркеры сильного и длительного стресса».
«Поза футболиста».
Поводом для новых обсуждений стали участившиеся случаи, когда Брижит Макрон появлялась на публике в характерных защитных позах.
На последних фото и видео Брижит Макрон всячески пытается закрыться, в том числе используя «позу футболиста» со сцепленными в области паха руками. Этот жест, наряду с другими, стал реакцией на затяжной скандал.
Напомним, десять человек предстали перед судом по обвинению в кибербуллинге Брижит Макрон после того, как они заявили, что жена президента Франции Эммануэля Макрона является мужчиной*.
В качестве доказательства была, в частности, использована фотография Брижит Макрон в купальнике, на которой заметили странные детали. После этого Макрон заявил, что ситуация со спорами вокруг пола его жены очень выматывает.
Однако помимо явных жестов, существуют куда более тонкие, но красноречивые сигналы. Руслан Панкратов обращает внимание на видеозаписи, где первая леди, пытаясь сохранить уверенность, демонстрирует внутреннее напряжение.
На одном из последних видео первая леди Франции пыталась смеяться и уверенно говорить, однако все время бегала глазами, поправляла волосы и трогала микрофоны то одной рукой, то сразу двумя. Такое поведение — не просто волнение, а комплексная реакция организма.
Новая маска.
Панкратов отметил частые самопрерывания в поведении супруги президента Франции.
«В ее поведении бросается в глаза редко сочетаемая связка: демонстративно контролируемая речь и эмоциональный фон, который уже не помещается в рамки ролевой маски. Частые самопрерывания, повторы, микропаузы — это не стилистический изъян, а следы внутренней цeнзуры, когда эмоциональная реакция опережает разрешённый публичный нарратив», — отмечает Панкратов.
Попытка изобразить лёгкость при одновременном выставлении барьеров тут очевидна, считает эксперт.
Особое значение профайлер придает защитным жестам.
«Попытка смеяться, одновременно закрывая лицо ладонями, в норме не читается как кокетство: ладони, поднятые вверх и отведённые от центра лица, работают как жёсткий защитный барьер, включающийся при ощущении вторжения в личное пространство. Скрещенные на уровне диафрагмы руки, асимметричная улыбка с доминированием правой стороны лица и избыточная длительность этой улыбки фиксируют не спонтанную эмоцию, а отыгрывание социальной роли “я держу удар”», — поясняет специалист.
Кричит о стрессе.
По мнению Панкратова, Брижит Макрон переживает глубокий внутренний конфликт и ощущает крайнюю уязвимость.
«Периодические касания ямки над грудиной — классический маркер уязвимости и тревоги, который всплывает именно в моменты перехода к тяжелым темам. На уровне психодинамики выстраивается конфигурация личности с выраженной потребностью в эмоциональном самоутверждении через роль спасателя», — добавляет эксперт.
Её тело буквально кричит о стрессе, который она пытается обуздать силой воли.
«По телу и голосу очевидны признаки сильного и длительного стресса — бегающий взгляд, микродвижения головы, постоянный мониторинг окружения. Тактильная дисрегуляция — несогласованные прикосновения, колебания между отталкиванием и притяжением — как телесный след диссоциации: человек одновременно хочет сократить дистанцию и выйти из контакта. Изменение частоты дыхания на переходах между темами выдаёт работу симпатической нервной системы, когда организм реагирует на отдельные смысловые блоки как на угрозу. Одновременное касание запястий — жест самоудержания, попытка буквальной “сборки” себя в кадре», — детализирует Панкратов наблюдаемые реакции.
Панкратов считает, что супруга президента Франции Брижит Макрон на фоне скандала о ее поле может проявлять вспышки агрессии, если продолжится публичное давление на нее.
«Внутри нарастает расслоение: чем больше усиливается реальная фрустрация и давление обстоятельств, тем выше риск эпизодов пассивно-агрессивных вспышек в стрессовых условиях», — предупреждает профайлер.
Стресс и прессинг.
При сохранении стрессового воздействия последствия могут усугубляться.
«При продолжении стрессового воздействия расширяется коридор для диссоциативных реакций — кратких “провалов” в последовательности роли, нестыковок между словом и жестом, которые опытный наблюдатель считывает как микросигналы дезинтеграции. Тактильный контроль — отталкивание и притягивание, управление дистанцией корпусом и руками — становится для неё инструментом тонкой настройки эмоциональной дистанции с собеседником и одновременно способом удерживать собственную конструкцию из эмоций, роли и власти на грани устойчивости», — резюмирует Руслан Панкратов.
Таким образом, за внешним лоском и попытками сохранить невозмутимость первой леди Франции эксперты видят человека, находящегося под колоссальным психологическим прессингом.
Её невербальное поведение превратилось в открытую книгу для специалистов, страницы которой рассказывают историю тревоги, уязвимости и борьбы за самообладание в условиях, когда личное стало достоянием жёсткой публичной дискуссии.
* ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России.