Мощный удар «Града» заставил ВСУ бежать под Гуляйполем

Российская армия нанесла удар по позициям ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, в результате чего украинские войска были вынуждены отступить. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Мощный удар «Града» под Гуляйполем. © Telegram / Минобороны России.

Согласно информации ведомства, расчёт реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» успешно поразил пункты временной дислокации противника. В результате огня были уничтожены укреплённые позиции и сооружения, которые использовались для размещения личного состава и техники ВСУ.

«Расчёт реактивной системы залпового огня “Град” 35-й армии группировки войск “Восток” нанёс удар по выявленным пунктам временной дислокации формирований ВСУ в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области. В результате уничтожены укреплённые позиции и сооружения, которые противник использовал для размещения живой силы и техники», — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 декабря, на Запорожском направлении российские войска достигли тактического успеха. Подразделения группировки «Восток» углубили позиции, преодолевая оборону противника, и взяли под контроль село Червоное в Запорожской области. Россия зашла к Гуляйполю с неожиданного направления и рушит оборону ВСУ, заявил военный эксперт.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.