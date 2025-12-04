Мощный удар «Града» заставил ВСУ бежать под Гуляйполем

Мощный удар «Града» под Гуляйполем. © Telegram / Минобороны России.
Согласно информации ведомства, расчёт реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» успешно поразил пункты временной дислокации противника. В результате огня были уничтожены укреплённые позиции и сооружения, которые использовались для размещения личного состава и техники ВСУ.
«Расчёт реактивной системы залпового огня “Град” 35-й армии группировки войск “Восток” нанёс удар по выявленным пунктам временной дислокации формирований ВСУ в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области. В результате уничтожены укреплённые позиции и сооружения, которые противник использовал для размещения живой силы и техники», — говорится в сообщении.
Напомним, что 3 декабря, на Запорожском направлении российские войска достигли тактического успеха. Подразделения группировки «Восток» углубили позиции, преодолевая оборону противника, и взяли под контроль село Червоное в Запорожской области. Россия зашла к Гуляйполю с неожиданного направления и рушит оборону ВСУ, заявил военный эксперт.
