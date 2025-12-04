Ричмонд
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине могут лишиться как минимум 190 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.

Источник: © РИА Новости

Сегодня на счетах бельгийского Euroclear заблокировано российских активов примерно на 209 миллиардов долларов по текущему курсу. Если эти средства будут конфискованы в рамках предложения ЕС, то Евросоюз, согласно последним данным на 2024 год, может лишиться как минимум 190 миллиардов долларов прямых инвестиций в российскую экономику.

Наиболее заметно пострадают Кипр (100 миллиардов долларов), Германия (20,1 миллиарда), а также Нидерланды (16,1 миллиарда), Франция (15,1 миллиарда) и Италия (13 миллиардов).

С учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств, которые были вложены в российскую экономику до начала санкционной войны, сумма может быть существенно больше — за счет скопившихся на счетах типа «С» средств. Выводить средства оттуда можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Ситуация с российскими активами.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.

Страны объединения, обещавшие помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпали все имевшиеся ресурсы, при этом выделять деньги из собственного бюджета они не хотят.

В среду Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины в 2026—2027 годах, один из них — «репарационный кредит», который подразумевает использование заблокированных активов России.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва «выплатит ей материальный ущерб».

Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. На минувшей неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.

