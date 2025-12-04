Ричмонд
В Италии усомнились в вопросе помощи Украине

Заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок вооружения Украине означает пересмотр Римом своей политики военной помощи Киеву. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: AP 2024

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кабмин страны до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи Украине. До этого глава МИД Италии Антонио Таяни понадеялся, что Киеву больше не понадобится оружие.

