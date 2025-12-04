В Италии усомнились в вопросе помощи Украине

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кабмин страны до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи Украине. До этого глава МИД Италии Антонио Таяни понадеялся, что Киеву больше не понадобится оружие.
Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.Читать дальше