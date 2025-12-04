Bloomberg: Рим отказал Киеву в поставках оружмя

Заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о прекращении участия в программе вооружённой поддержки Украины говорит о пересмотре Римом своего курса относительно Киева. Об этом пишет Bloomberg.
По оценке издания, это стало наиболее очевидным сигналом того, что нынешняя политика итальянского руководства претерпевает изменения на фоне дефицита ресурсов и роста разногласий внутри коалиции.
Отмечается, что кабинет Джорджи Мелони публично продолжает подчеркивать приверженность поддержке Киева, однако вынужден учитывать внутренние политические и экономические ограничения. На этом фоне звучащие высказывания о невозможности дальнейшего расширения военной помощи выглядят как проявление более осторожного подхода к украинскому вопросу.
Италия стала первой европейской страной, открыто заявившей о неприемлемости дополнительных поставок оружия в период обсуждения возможных шагов по прекращению огня. Такой поворот, как полагают аналитики, может повлиять и на позицию других государств ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не направляют свои средства для помощи киевскому режиму.