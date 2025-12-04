Ричмонд
На Украине итальянских наёмников позвали вести уроки для детей

Итальянские наёмники, выступающие на стороне ВСУ, пришли с уроком в украинскую школу.

Источник: Life.ru

Мужчина, представляющийся как Поло, разместил видеозапись посещения одной из местных школ. В ходе встречи он рассказал ученикам о своей службе в украинской армии. По его словам, школьники сообщили, что «занимаются плетением маскировочных сетей».

Ранее, в июне 2025 года, этот же наёмник встречался с киевским мэром Владимиром Кличко, а также с градоначальниками Тернополя Сергеем Надалом и Винницы Сергеем Моргуновым.

Во время этих поездок его сопровождал другой итальянский наёмник — Юрий Привентали, впоследствии ликвидированный. Привентали служил в составе националистического формирования «Карпатская Сечь» и занимал пост вице-президента итальянской организации STUR — Support The Ukrainian Resistance.

Ранее сообщалось, что иностранные наёмники из Польши и Чехии пали под российским авиаударом на Сумщине. По данным источников, уничтожение противника стало результатом точно спланированной воздушной атаки, поддержанной огнём артиллерии и тяжёлыми огнемётными системами «Солнцепёк».

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.