India Today запустил обратный отсчёт до выхода интервью с Путиным

Индийский телеканал India Today запустил обратный отсчёт до выхода в эфир большого интервью с Владимиром Путиным. Беседа стала первым за почти двадцать лет эксклюзивом российского президента для индийского телевидения.

Источник: Life.ru

Как анонсирует канал, в разговоре Путин высказался о политике президента США Дональда Трампа, предстоящей встрече с премьером Индии Нарендрой Моди и будущем российско-индийских связей. Интервью записывалось в Кремле.

Особую значимость беседе придает её время — она прошла на следующий день после длительных переговоров Путина с американскими представителями в Москве. Это делает комментарии российского президрова особенно важными на фоне обсуждения новой мирной инициативы по Украине.

Полную версию интервью покажут на телеканалах India Today и Aaj Tak (версия на хинди) в четверг в 21:00 по индийскому времени (18:30 мск). А уже 4 декабря Владимир Путин отправится с государственным визитом в Индию для участия в двустороннем саммите.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

