Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как отмечают журналисты, подвергла Японию резкой критике за планы по размещению вооружения вблизи Тайваня, заявив, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. Подчёркивается, что Россия обеспокоена наращиванием милитаризма в Японии. По мнению Sohu, Токио придётся иметь дело с двумя сильными противниками одновременно, если Санаэ Такаити продолжит подобную политику. Российская сторона последовательно выступает против милитаризации Японии, особенно вблизи границ с Россией и Китаем.