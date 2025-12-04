По словам авторов статьи, высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня вызвали резкую реакцию со стороны КНР. В ситуацию вмешалась Россия, действия которой «порядком обескуражили Токио».
«Санаэ Такаити была ошеломлена — россияне начали действовать против Японии», — пишут китайские аналитики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как отмечают журналисты, подвергла Японию резкой критике за планы по размещению вооружения вблизи Тайваня, заявив, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. Подчёркивается, что Россия обеспокоена наращиванием милитаризма в Японии. По мнению Sohu, Токио придётся иметь дело с двумя сильными противниками одновременно, если Санаэ Такаити продолжит подобную политику. Российская сторона последовательно выступает против милитаризации Японии, особенно вблизи границ с Россией и Китаем.
Ранее сообщалось, что правительство Японии подтвердило неизменность своего курса на решение территориального вопроса о принадлежности южных Курильских островов и заключение мирного договора с Россией. Несмотря на сложные условия, сложившиеся в двусторонних отношениях после введения Японией антироссийских санкций, Токио продолжает стремиться к диалогу по территориальному вопросу, а также подписанию мирного договора.
