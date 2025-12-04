В ХМАО перспектива сохранить мэра на время мунреформы вызвала конфликт элит. Инсайд

Перспектива сохранить главу района вызвала конфликт элит.
Власти ХМАО столкнулись с неожиданным побочным эффектом от грядущей мунреформы. В Октябрьском районе нашлись противники сохранения главы муниципалитета Сергея Заплатина на время переходного периода — еще на два года сверх срока полномочий. В распоряжении URA.RU оказалось открытое письмо, которое жители намерены распространить в соцсетях.
«Депутаты Думы Октябрьского района открыто заявляют о неэффективности работы главы. Вместо объединения усилий для решения проблем, идёт постоянное перекладывание ответственности. Инсайдеры сообщают, что депутаты намерены официально признать деятельность главы неэффективной за 2025 год», — указано в документе.
Критики Заплатина в открытом письме отмечают «падение рейтинга муниципалитета, проблемы с коммунальными сетями и преследование глав поселений, отстаивающих интересы жителей, а не мэра». Жители в соцсетях открыто выступают с поддержкой опального главы Октябрьского Владислава Сенченкова, который стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, когда не смог построить дорогу (по его словам, у муниципалитета не было на нее денег).
Также противники сохранения Заплатина винят его в развале управленческой команды. Тем не менее, собеседники URA.RU в правительстве Югры отмечают, что пока предпосылок по замене Заплатина на время проведения мунреформы нет. Официальные комментарии на момент публикации новости не поступили.
Ранее URA.RU сообщало, что главы шести районов ХМАО, чьи полномочия истекают в 2026 году, получат возможность остаться в должности еще на два года в связи с муниципальной реформой. Решение о продлении сроков будет принимать окружная дума при рассмотрении вопросов об образовании муниципальных округов.