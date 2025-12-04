В ХМАО перспектива сохранить мэра на время мунреформы вызвала конфликт элит. Инсайд

Критики Заплатина в открытом письме отмечают «падение рейтинга муниципалитета, проблемы с коммунальными сетями и преследование глав поселений, отстаивающих интересы жителей, а не мэра». Жители в соцсетях открыто выступают с поддержкой опального главы Октябрьского Владислава Сенченкова, который стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, когда не смог построить дорогу (по его словам, у муниципалитета не было на нее денег).