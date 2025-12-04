«После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из её деревни, они нашли её в разгар боя и спасли её, её мужа и множество собак, которых она приютила после того, как их хозяева были убиты», — рассказал военкор.
По словам журналиста, тёща рассказала, как иностранные наёмники и украинские военные стреляли в мирных жителей, избили её и сожгли её дом. Её жизнь была спасена российской армией, подчеркнул Ланкастер.
Также военкор отметил, что в результате действий ВСУ его тёща лишилась жилья уже во второй раз, начиная с 2014 года. Первый дом был разрушен украинскими обстрелами в Донецке девять лет назад. Сейчас семья предпринимает попытки приобрести для неё новое жильё в более безопасном, тыловом районе.
Сама женщина, чьё имя не называется, пояснила, что боевики целенаправленно обстреливали дома сельчан с русскими фамилиями. По её словам, им говорили: «Вы ждуны, вы ждёте Россию», и хотя некоторые семьи просто не желали уезжать, украинские солдаты стремились их уничтожить.
Напомним, что Минобороны России сообщило об освобождении села Алексеевка в ДНР 12 июня 2025 года.
