Российские военные спасли тёщу американского военкора от ВСУ в Алексеевке

Российские военные спасли тёщу американского военкора Патрика Ланкастера во время освобождения населённого пункта Алексеевка в ДНР. Об этом сообщил сам журналист в беседе с ТАСС.

Источник: Life.ru

«После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из её деревни, они нашли её в разгар боя и спасли её, её мужа и множество собак, которых она приютила после того, как их хозяева были убиты», — рассказал военкор.

По словам журналиста, тёща рассказала, как иностранные наёмники и украинские военные стреляли в мирных жителей, избили её и сожгли её дом. Её жизнь была спасена российской армией, подчеркнул Ланкастер.

Также военкор отметил, что в результате действий ВСУ его тёща лишилась жилья уже во второй раз, начиная с 2014 года. Первый дом был разрушен украинскими обстрелами в Донецке девять лет назад. Сейчас семья предпринимает попытки приобрести для неё новое жильё в более безопасном, тыловом районе.

Сама женщина, чьё имя не называется, пояснила, что боевики целенаправленно обстреливали дома сельчан с русскими фамилиями. По её словам, им говорили: «Вы ждуны, вы ждёте Россию», и хотя некоторые семьи просто не желали уезжать, украинские солдаты стремились их уничтожить.

Напомним, что Минобороны России сообщило об освобождении села Алексеевка в ДНР 12 июня 2025 года.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.