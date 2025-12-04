В Сенат США внесли резолюцию с призывом не атаковать Венесуэлу

Группа членов Сената Конгресса США направила на рассмотрение резолюцию с требованием к Белому дому не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения этого законодательного органа, сообщается на сайте сенатора-демократа Тима Кейна.
Помимо указанного политика, авторами документа стали республиканец Рэнд Пол, демократ Адам Шифф и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Они обратили внимание, что 2 декабря президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных «в очень скором времени» атаковать наземные цели в Латинской Америке.
Сенаторы подчеркнули, что американский народ выступает против втягивания Соединённых Штатов в конфликт с Венесуэлой без соответствующего публичного обсуждения или голосования. Законодатели отметили, что только у Конгресса есть полномочия принимать решения о военных операциях.
Напомним, 29 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с венесуэльским президентом Николасом Мадуро пригрозил применение силы против Венесуэлы, если её лидер не уйдёт в отставку. Президент США также объявил о закрытии воздушного пространства над республикой.
2 декабря Дональд Трамп допустил возможность нанесения ударов по странам, которые якобы участвуют в производстве наркотиков, впоследствии попадающих в Соединённые Штаты. Он добавил, что подобные обвинения и возможные меры не ограничиваются одной Венесуэлой.