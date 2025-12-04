Экс-глава курганского округа Морозов получил высокий пост в администрации

Бывший мэр Катайского округа Морозов стал первым замом.
Экс-глава Катайского округа (Курганская область) Глеб Морозов получил должность первого заместителя. Ранее он занимал пост советника мэра муниципалитета. Об этом корреспондентке URA.RU сообщил источник, близкий к администрации округа.
«Морозов назначен первым заместителем главы Катайского округа. Это место было вакантным», — рассказывают URA.RU источники. Информация также подтверждается на официальном сайте администрации Катайского округа в поле дополнительных сведений о Морозове.
URA.RU писало, что ранее пост главы Катайского округа по собственному желанию покинул Глеб Морозов. Его отставку приняли депутаты на внеочередном заседании думы. Чиновник руководил Катайским округом с 2019 года. Врип мэра поставили спикера думы Вадима Лебедева, позднее он вступил в должность официально. Позднее сообщалось, что экс-мэр Катайского округа Глеб Морозов останется работать в администрации муниципалитета.