Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ошеломлена российским ответом на желание разместить ракеты в префектуре Окинава.
«Санаэ Такаити была ошеломлена — россияне начали действовать против Японии», — сказано в публикации китайского портала Sohu.
Напомним, Пекин воспринял как провокацию заявление Японии о возможном размещении ракет неподалёку от Тайваня. В то же время в Москве дали понять, что Россия и Китай намерены сообща бороться с японским милитаризмом, пишет издание.
Ранее президент России Владимир Путин сделал идеальный стратегический ход, сработав на опережение против нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
Как президент РФ Владимир Путин дал хлесткую пощечину Токио от имени Китая, воспользовавшись ошибкой японского премьера Санаэ Такаити насчет ее слов о помощи Тайваню, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем пользователи Yahoo News Japan подвергли критике премьер-министра Японии Санаэ Такаити за её заявления об «урегулировании вопроса принадлежности» южной части Курильской гряды.