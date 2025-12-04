Ричмонд
Си Цзиньпин призвал КНР и Францию проявить ответственность в условиях перемен

Китай и Франция должны проявить ответственность в условиях масштабных перемен. Об этом 4 декабря сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: Reuters

«Китай и Франция должны проявить ответственность и решимость, высоко поднять знамя многополярности, пробиться сквозь мрак и туман, твердо стоять на правильной стороне истории», — сказал он в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, трансляция которой велась в X (бывш. Twitter) Елисейского дворца.

Председатель КНР добавил, что на данный момент мир находится на перепутье и переживает масштабные перемены, которые стремительно развиваются.

Китайское государственное агентство «Синьхуа» 14 ноября представило доклад, в котором говорится, что мировому сообществу необходимо глобальное лидерство нового формата, основанное на многостороннем участии государств. Доклад выделяет четыре направления построения такой модели: ориентация на общечеловеческие ценности, использование четырех глобальных инициатив Китая как системного плана, продвижение многополярного и более справедливого миропорядка, а также развитие концепции сообщества единой судьбы человечества.

