Си Цзиньпин призвал КНР и Францию проявить ответственность в условиях перемен

Китайское государственное агентство «Синьхуа» 14 ноября представило доклад, в котором говорится, что мировому сообществу необходимо глобальное лидерство нового формата, основанное на многостороннем участии государств. Доклад выделяет четыре направления построения такой модели: ориентация на общечеловеческие ценности, использование четырех глобальных инициатив Китая как системного плана, продвижение многополярного и более справедливого миропорядка, а также развитие концепции сообщества единой судьбы человечества.