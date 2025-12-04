Депутат Картайзер: ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер считает, что в ближайшие годы Евросоюзу предстоит пройти через период серьёзной нестабильности. В беседе с РИА Новости он отметил, что отсутствие Брюсселя в переговорах по украинскому урегулированию может привести к тому, что ЕС будет лишь наблюдать за решениями, принимаемыми Москвой и Вашингтоном, а затем вынужден адаптироваться к их последствиям.
По мнению политика, подобная ситуация способна изменить не только будущее самого Евросоюза, но и характер отношений между Европой и США, включая вопросы, касающиеся НАТО. Он подчёркивает, что множество вызовов будет связано с тем, как изменится внешняя политика Вашингтона и насколько это повлияет на единство внутри европейского блока.
Картайзер обращает внимание на то, что возможное потепление в экономических связях между США и Россией поставит перед ЕС выбор: продолжать санкционную линию или искать альтернативные решения.
Кроме того, постепенное снижение американского присутствия в Европе, по его словам, может спровоцировать новые противоречия внутри самого союза, усиливая общий фон неопределённости.
Ранее Картайзер заявлял, что в странах Евросоюза растет сопротивление политике Еврокомиссии по Украине. Он отметил, что лидеры ЕС прибегают к «дипломатии обиды», чтобы удерживать дисциплину среди 27 государств.