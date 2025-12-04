Депутат Картайзер: ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер считает, что в ближайшие годы Евросоюзу предстоит пройти через период серьёзной нестабильности. В беседе с РИА Новости он отметил, что отсутствие Брюсселя в переговорах по украинскому урегулированию может привести к тому, что ЕС будет лишь наблюдать за решениями, принимаемыми Москвой и Вашингтоном, а затем вынужден адаптироваться к их последствиям.