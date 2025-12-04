РИАН: ЕС при конфискации активов России может лишиться $190 млрд

По текущим оценкам, на счетах бельгийского Euroclear заморожено около 209 миллиардов долларов российских активов. Если Евросоюз решит изъять эти средства, то, согласно данным за 2024 год, государства ЕС могут лишиться не менее 190 миллиардов долларов собственных прямых инвестиций в Россию.