РИАН: ЕС при конфискации активов России может лишиться $190 млрд

На счетах бельгийского Euroclear заморожено около 209 миллиардов долларов российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза в случае конфискации российских активов для выдачи Украине так называемого «репарационного кредита» рискуют потерять как минимум 190 миллиардов долларов. Такой вывод сделан РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

По текущим оценкам, на счетах бельгийского Euroclear заморожено около 209 миллиардов долларов российских активов. Если Евросоюз решит изъять эти средства, то, согласно данным за 2024 год, государства ЕС могут лишиться не менее 190 миллиардов долларов собственных прямых инвестиций в Россию.

Больше всего могут пострадать Кипр, вложивший около 100 миллиардов долларов, Германия с 20,1 миллиарда, Нидерланды с 16,1 миллиарда, а также Франция и Италия, вложившие 15,1 и 13 миллиардов соответственно.

С учётом действующих ограничений на вывод средств недружественными странами сумма потенциальных потерь может оказаться ещё выше из-за накопленных на счетах типа «С» средств. Доступ к ним возможен только по решению специальной правительственной комиссии.

Россия, в свою очередь, выступает против использования своих активов для финансирования кредита Украине. Пресс секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае принятия такого решения Москва даст жёсткий ответ и не оставит ситуацию без реакции.

