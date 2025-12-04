В Омской области продлили полномочия двух заместителей министров

И. о. губернатора Омской области Рустам Мингазов 3 декабря подписал распоряжения о продлении полномочий двух заместителей министров. Соответствующие документы были опубликованы на сайте регионального правительства.
Николай Сергеев продолжит занимать пост заместителя министра образования, в ведомстве которого работает более 15 лет, начиная с должности главного специалиста и пройдя путь до заместителя министра.
Артем Шиповалов вновь назначен заместителем министра экономического развития. Он впервые занял эту должность в ноябре 2023 года, ранее руководил сводно-аналитическим управлением министерства.
Оба заместителя министров приступили к своим обязанностям с 3 декабря, а трудовые договоры с ними заключены на срок один год.
