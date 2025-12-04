Трамп призвал выдворить из США члена Палаты представителей Ильхан Омар

Член Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар, имеющая сомалийское происхождение, должна быть выдворена с американской территории, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
При этом он использовал слово «вышвырнуть». Так президент отреагировал на критику со стороны Омар, властей штата Миннесота, который она представляет, и проживающей в этом регионе диаспоры сомалийцев, считающейся там крупнейшей.
Трамп в ответ обвинил жителей Сомали в убийствах «друг друга» и краже «миллиардов долларов» у Соединённых Штатов.
«У них есть представитель, Ильхан Омар, про которую говорят, что она вышла замуж за собственного брата. Это мошенничество. Сейчас она пытается это отрицать, но на самом деле нельзя это отрицать, потому что это просто произошло», — заявил глава государства в Белом доме.
Президент США также добавил, что Омар недостойна быть членом Конгресса.
Напомним, в середине ноября Трамп обвинил в предательстве Соединённых Штатов свою бывшую соратницу, члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин после её требования обнародовать материалы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Кроме того, она начала критиковать политический курс нынешнего главы государства. В связи со скандалом Грин заявила, что покинет Конгресс США в январе 2026 года.