На Ставрополье отразили атаку БПЛА на Невинномысск

Системы ПВО уничтожили беспилотники, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

В Невинномысске силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, объекты в городе вновь пытались атаковать с воздуха. «Противник пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в Невинномысске», — написал он в Telegram.

Власти уточнили, что пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков работают экстренные службы. В крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что расчёты ударных БПЛА ВС РФ сорвали ротацию украинских подразделений на ореховском направлении в Запорожской области. Удары наносил отдельный разведбатальон Новороссийского гвардейского соединения ВДВ из группировки «Днепр».

