На Ставрополье отразили атаку БПЛА на Невинномысск

В Невинномысске силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, объекты в городе вновь пытались атаковать с воздуха. «Противник пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в Невинномысске», — написал он в Telegram.
Власти уточнили, что пострадавших и разрушений нет, на местах падения обломков работают экстренные службы. В крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что расчёты ударных БПЛА ВС РФ сорвали ротацию украинских подразделений на ореховском направлении в Запорожской области. Удары наносил отдельный разведбатальон Новороссийского гвардейского соединения ВДВ из группировки «Днепр».