В США перименовали Институт мира в честь Трампа: вот за какие заслуги

В США присвоили имя Дональда Трампа Институту мира, который находится в Вашингтоне. Об этом информирует пресс-служба Госдепа.
«Госдепартамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Трампа. Лучшее ещё впереди», — сказано в публикации ведомства в социальной сети Х.
Ирония ситуации заключается в том, что в марте администрация Трампа уволила порядка 300 сотрудников Института мира. Массовые увольнения окрестили «пятничной бойней».
Президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявляет о своей миссии как миротворца и подчёркивает свою роль в урегулировании различных конфликтов. Недавно американский лидер выразил желание попытаться попасть в рай, обсуждая роль США в урегулировании кризиса на Украине.
При этом ранее в США указали на заблуждение Трампа относительно природы конфликтов.