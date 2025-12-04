В США перименовали Институт мира в честь Трампа: вот за какие заслуги

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявляет о своей миссии как миротворца и подчёркивает свою роль в урегулировании различных конфликтов. Недавно американский лидер выразил желание попытаться попасть в рай, обсуждая роль США в урегулировании кризиса на Украине.