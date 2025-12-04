Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США перименовали Институт мира в честь Трампа: вот за какие заслуги

Госдеп присвоил Институту мира имя «величайшего переговорщика» Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В США присвоили имя Дональда Трампа Институту мира, который находится в Вашингтоне. Об этом информирует пресс-служба Госдепа.

«Госдепартамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Трампа. Лучшее ещё впереди», — сказано в публикации ведомства в социальной сети Х.

Ирония ситуации заключается в том, что в марте администрация Трампа уволила порядка 300 сотрудников Института мира. Массовые увольнения окрестили «пятничной бойней».

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявляет о своей миссии как миротворца и подчёркивает свою роль в урегулировании различных конфликтов. Недавно американский лидер выразил желание попытаться попасть в рай, обсуждая роль США в урегулировании кризиса на Украине.

При этом ранее в США указали на заблуждение Трампа относительно природы конфликтов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше