Стало известно, что ракета «Искандер» разнесла офис СБУ в Кривом Роге

Воздушная тревога в городе была объявлена 3 декабря, в 18:42, после предупреждения о пуске баллистической ракеты из Крыма. Спустя три минуты на улице Украинской произошёл взрыв — именно там расположен городской отдел СБУ. По данным источника, внутри находились сотрудники украинской спецслужбы и иностранные специалисты.