Белоусов прибыл в Индию с рабочим визитом

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в заседании российско-индийской комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Республику Индию. Глава российского оборонного ведомства примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству», — проинформировали в МО.
В ходе заседания планируется подвести итоги двустороннего взаимодействия в оборонной сфере за прошедшее время и наметить приоритетные направления будущего сотрудничества. Также на повестке дня обсуждение ключевых вопросов глобальной и региональной безопасности.
Ранее Белоусов побывал в столице Киргизии, где принял участие в заседаниях главных структур Организации Договора о коллективной безопасности.