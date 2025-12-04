Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала про формат работы Лукашенко в зарубежных командировках

Эйсмонт раскрыла формат работы Лукашенко в зарубежных командировках.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыла формат работы президента Беларуси Александра Лукашенко в зарубежных командировках.

Эйсмонт уточнила, что рабочая программа главы Беларуси будет продолжена в Омане и привела некоторые подробности:

— У нас запланирована в ближайшие дни серия большей частью закрытых переговоров и встреч, в которых будет дано развитие после понедельничных переговоров президента с султаном.

Пресс-секретарь добавила, что ближайшие дни состоится еще одна встреча Александра Лукашенко с султаном Омана.

Она заметила, что у Беларуси со многими странами взаимодополняемые экономики, и работа идет именно на взаимовыгодной основе, а не на односторонней.

Эйсмонт сообщила и про формат работы президента Беларуси в зарубежных командировках. Она отметила, что по окончании всех переговоров, Александр Лукашенко сразу же давал конкретные поручения белорусской делегации. Оперативные краткие совещания прошли «на ногах» сразу же после переговоров в Мьянме и Алжире.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал важное заявление в командировке в Алжире.

Ранее Минфин объяснил причину дефицита в бюджете Беларуси на 2026 год.

Кроме того, глава МНС сказал, будут ли в Беларуси повышать НДС до российского уровня.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше