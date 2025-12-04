Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала про формат работы Лукашенко в зарубежных командировках

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыла формат работы президента Беларуси Александра Лукашенко в зарубежных командировках.
Эйсмонт уточнила, что рабочая программа главы Беларуси будет продолжена в Омане и привела некоторые подробности:
— У нас запланирована в ближайшие дни серия большей частью закрытых переговоров и встреч, в которых будет дано развитие после понедельничных переговоров президента с султаном.
Пресс-секретарь добавила, что ближайшие дни состоится еще одна встреча Александра Лукашенко с султаном Омана.
Она заметила, что у Беларуси со многими странами взаимодополняемые экономики, и работа идет именно на взаимовыгодной основе, а не на односторонней.
Эйсмонт сообщила и про формат работы президента Беларуси в зарубежных командировках. Она отметила, что по окончании всех переговоров, Александр Лукашенко сразу же давал конкретные поручения белорусской делегации. Оперативные краткие совещания прошли «на ногах» сразу же после переговоров в Мьянме и Алжире.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал важное заявление в командировке в Алжире.
Ранее Минфин объяснил причину дефицита в бюджете Беларуси на 2026 год.
Кроме того, глава МНС сказал, будут ли в Беларуси повышать НДС до российского уровня.