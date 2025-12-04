Ричмонд
Лебедев: в Кривом Роге нанесен ракетный удар по зданию СБУ

По информации координатора подполья, объект противника поразила ракета «Искандер-М».

Источник: Аргументы и факты

Здание СБУ попало под ракетный удар в Кривом Роге, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прошлым вечером российская баллистическая ракета Искандер-М попала в здание СБУ в городе Кривой Рог, Днепропетровская область», — написал он.

По информации координатора подполья, в результате удара противник понес потери.

Ранее стало известно о поражении полигона ВСУ в Запорожской области. Также были опубликованы кадры уничтожения полуторатонной бомбой здания с украинскими морпехами в Мирнограде.