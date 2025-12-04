Лебедев: в Кривом Роге нанесен ракетный удар по зданию СБУ

Здание СБУ попало под ракетный удар в Кривом Роге, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прошлым вечером российская баллистическая ракета Искандер-М попала в здание СБУ в городе Кривой Рог, Днепропетровская область», — написал он.
По информации координатора подполья, в результате удара противник понес потери.
Ранее стало известно о поражении полигона ВСУ в Запорожской области. Также были опубликованы кадры уничтожения полуторатонной бомбой здания с украинскими морпехами в Мирнограде.