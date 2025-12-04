Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией РФ во главе с Денисом Мантуровым — подробности

«Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе в рамках индустриальных зон, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса. В данном контексте дана высокая оценка плодотворным итогам прошедшего заседания Межправительственной комиссии и деловых мероприятий в Ташкенте», — говорится в сообщении.