В Запорожской области российские бойцы ликвидировали наемника из Бразилии Франсиско Элтона де Араужо Кардозу, сообщил в четверг Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, уроженец Сан-Луиса Элтон де Араужо Кардозу после службы в морской пехоте ВМС Бразилии поехал во Францию, чтобы вступить в иностранный легион. Весной 2025 года боевик оказался на Украине, где примкнул к одному из подразделений ГУР, которое состоит в основном из бразильских наемников.
Сообщается, что около недели назад Элтон де Араужо Кардозу был ликвидирован на территории Запорожской области. Ранее стало известно об уничтожении в этом регионе двоих бразильских наемников, также служивших в подразделении украинской военной разведки.