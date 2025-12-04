В Запорожской области ликвидирован экс-морпех ВМФ Бразилии

По информации источников проекта, уроженец Сан-Луиса Элтон де Араужо Кардозу после службы в морской пехоте ВМС Бразилии поехал во Францию, чтобы вступить в иностранный легион. Весной 2025 года боевик оказался на Украине, где примкнул к одному из подразделений ГУР, которое состоит в основном из бразильских наемников.