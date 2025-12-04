Ричмонд
В центре Нью-Дели к визиту Путина разместили его портреты

Президент РФ прибудет в Индию 4 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Плакаты с фотографиями президента РФ Владимира Путина и главы индийского правительства Нарендры Моди появились в центре Нью-Дели, изображения размещены к предстоящему визиту российского лидера в Индию.

На некоторых снимках можно увидеть только Путина. На других баннерах он изображён вместе с Моди. На плакатах имеются надписи на русском языке и хинди.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин прибудет в Индию вечером 4 декабря. Его визит начнётся с неформальной встречи с Моди в резиденции индийского премьер-министра. Ушаков также обратил внимание на ключевой характер предстоящих переговоров.

Официальная церемония встречи Путина в Индии состоится утром 5 декабря в Президентском дворце. В ней, кроме главы индийского правительства, примет участие президент Индии Драупади Мурму.

Индийское министерство иностранных дел, в свою очередь, заявило, что визит Путина в республику даст импульс развитию стратегического партнёрства с Россией.

