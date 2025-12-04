Портреты Путина украсили Нью-Дели перед государственным визитом

Ранее сообщалось, что старт визита Владимира Путина в Индию начнётся с доверительной беседы с премьер-министром Нарендрой Моди в формате «тет-а-тет», где будут обсуждаться самые актуальные и важные вопросы двусторонних отношений и международной обстановки. Во второй день визита запланированы переговоры с руководством страны, участие в Российско-индийском бизнес-форуме и посещение мемориала Махатмы Ганди. Ожидается подписание значительного пакета документов, включая около 10 межправительственных документов и более 15 соглашений между коммерческими и некоммерческими структурами.