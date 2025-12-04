Politico: фон дер Ляйен дистанцируется от коррупционного скандала в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель евродипломатии Кая Каллас пытаются дистанцироваться от коррупционного расследования, проводимого в отношении бывших сотрудников дипломатической службы ЕС, сообщает Politico.
Европейская прокуратура ранее подтвердила обыски в штаб-квартире внешнеполитической службы и задержание трёх человек по делу о предполагаемом мошенничестве в программе подготовки молодых дипломатов.
По данным европейских СМИ, среди задержанных — экс-глава дипломатической службы ЕС Федерика Могерини и бывший генсек EEAS Стефано Саннино.
Чиновники, на которых ссылается Politico, утверждают, что дело не касается Еврокомиссии. Каллас в письме сотрудникам EEAS отметила, что события, вызывающие расследование, произошли до её прихода в ведомство.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в коррупции высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино подал в отставку.