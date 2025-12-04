Котенок: бойцы РФ продавили оборону ВСУ на востоке Гришина у Красноармейска

Российским подразделениям удалось продавить оборону ВСУ на востоке села Гришино под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В Гришино — ожесточенные встречные бои. Наши подразделения продавили противника в восточной части, севернее пруда Центральный», — написал он.
По информации источников, бойцы РФ продвинулись также в жилой застройке на юго-востоке Гришина.
Котенок сообщил, что российские военные ведут бои за контроль над дорогой из Гришина в город Родинское, проходящей к северу от хутора Запорожского.
Напомним, Минобороны РФ сообщило о заходе российских штурмовиков в Гришино в конце ноября.