Котенок: бойцы РФ продавили оборону ВСУ на востоке Гришина у Красноармейска

Военкор сообщил также о боях за контроль над дорогой из Гришина в Родинское.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось продавить оборону ВСУ на востоке села Гришино под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В Гришино — ожесточенные встречные бои. Наши подразделения продавили противника в восточной части, севернее пруда Центральный», — написал он.

По информации источников, бойцы РФ продвинулись также в жилой застройке на юго-востоке Гришина.

Котенок сообщил, что российские военные ведут бои за контроль над дорогой из Гришина в город Родинское, проходящей к северу от хутора Запорожского.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о заходе российских штурмовиков в Гришино в конце ноября.