Трамп назвал причины огромного внешнего долга США

Президент США Дональд Трамп заявил, что огромный внешний долг страны стал результатом неэффективного управления.
«Мы совершили много ошибок в управлении, и это привело к тому, что сумма нашего долга достигла 38 триллионов долларов», — отметил Трамп в ходе выступления в Белом доме.
Он также выразил уверенность, что принятые им меры, включая введение пошлин, помогут уменьшить задолженность. «С их помощью мы начнём погашать долг», — подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что с 2005 по 2025 год госдолг Великобритании увеличился в три раза, что стало самым резким ростом среди всех развитых экономик.
