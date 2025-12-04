Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Nikkei: встреча лидеров Японии, Китая и Южной Кореи отложена

Саммит Японии, Китая и Южной Кореи должен был пройти в декабре 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Трёхсторонняя встреча лидеров Японии, Китая и Южной Кореи отложена на фоне ухудшения отношений между Токио и Пекином, написала японская газета Nikkei.

Мероприятие должно было пройти в декабре 2025 года. Саммит в указанном формате проводился с 1998 года девять раз. На этих встречах стороны обсуждали стабильность на Корейском полуострове и сотрудничество в экономике.

Последним был саммит, который состоялся в мае 2024 года в Сеуле. В 2025 году председателем площадки стала Япония. В марте главы МИД всех трех стран договорились провести очередное мероприятие.

Газета уточнила, что проведение встречи откладывается на неопределенное время.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне обострения в отношениях Китай приостановил импорт морепродуктов из Японии. Это решение было принято через несколько месяцев после снятия предыдущего запрета, действовавшего с 2023 года.

30 ноября агентство Kyodo проинформировало, что в Китае в массовом порядке отменяют выступления японских артистов и показы аниме. Это, в частности, коснулось певиц Маки Оцуки, Аюми Хамасаки, пианистки Хироми Уэхары и группы Momoiro Clover Z.