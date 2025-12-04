Группа азовцев* подорвалась на минном поле из-за приказа ВСУ бежать по нему

Ранее сообщалось, что численность окружённых у Клебан-Быкского водохранилища боевиков «Азова»* сократилась примерно с шестисот до ста человек. Значительная часть потерь была связана с ударами российской артиллерии и беспилотников, а также с голодом. Утверждалось, что украинские военные держались в окружении около трёх месяцев, всё это время оставаясь в укрытиях и безуспешно пытаясь удержать позиции, и лишь небольшая часть смогла выбраться из «котла».