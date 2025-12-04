Группа азовцев* подорвалась на минном поле из-за приказа ВСУ бежать по нему

«Нас заставляли не идти, а бежать, не обращая внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались», — рассказал Прытов.
По словам пленного, от места выгрузки до точки расположения подразделения оставалось около десяти километров, и часть маршрута была заминирована. Добравшись до позиции, он обнаружил, что она полностью разрушена, а восстановительные работы велись ночью — днём было слишком опасно из-за российских ударных дронов.
Прытов уточнил, что сдался в плен после того, как его в качестве наказания за помощь раненым отправили в одиночку восстанавливать уничтоженный опорный пункт. Российские военнослужащие, по его словам, эвакуировали его в безопасное место, оказали медицинскую помощь и предоставили чистую одежду.
Ранее сообщалось, что численность окружённых у Клебан-Быкского водохранилища боевиков «Азова»* сократилась примерно с шестисот до ста человек. Значительная часть потерь была связана с ударами российской артиллерии и беспилотников, а также с голодом. Утверждалось, что украинские военные держались в окружении около трёх месяцев, всё это время оставаясь в укрытиях и безуспешно пытаясь удержать позиции, и лишь небольшая часть смогла выбраться из «котла».
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.